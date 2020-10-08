شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: نهتم بتحسين دخل المُزارع بهذه الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تهتم بشكل كبير بتحسين دخول المزارعين من خلال تعظيم الموارد المتاحة لديهم، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تعتبر المخالفات والمتبقيات الزراعية هي أحد الموارد الزراعية والتي نستطيع عمل تدوير بالتنسيق مع وزارة البيئة بشكل كبير.

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «منتصف الأسبوع»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه تم تجميع أكثر من 1.5 مليون طن من قش الأرز، وتم عمل أكثر من 840 دورة تدريبية للأهالي في 6 محافظات بالجمهورية والمنتشر بها زراعة الأرز، مع تعظيم القيمة الاقتصادية لقش الأرز وتعود المزارعين عليها لمعرفة القيمة الاقتصادية الكبيرة التي تعود عليهم من تدوير قش الأرز.

وتابع: «تنفيذ عدد من الكمات السمدية وفرم عدد من أعداد قش الأرز واستخدامها كغذاء للماشية والحيوانات للاهتمام بالثروة الحيوانية وتسمينها»، مشيرًا إلى أن هذا يعود بالفائدة الكبيرة على المزارع وعلى القيمة الاقتصادية لقش الأرز ويعتبر كدخل إضافي للمزارع.