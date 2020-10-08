شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع غداً طقس حار شمالا شديد الحرارة على جنوب البلاد والقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء ، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرى، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق جنوب الصعيد.

ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

كانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن يسود اليوم الخميس، طقس حار نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على بعض المناطق، والرياح معتدلة، يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء ، والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

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ويتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.