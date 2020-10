شكرا لقرائتكم خبر عن "هشام عمران" الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية يحلم بالريادة في الإلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام عبد السلام عمران، مدرس بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، إن اهتماماته البحثية تتركز في تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية والمختلطة، وخاصة في أنظمة التصميم باستخدام الحاسب.

وأضاف الدكتور هشام عبد السلام، في تصريحات لـ"الخليج 365": "الفضل والشكر لله عز وجل، ثم حب وتشجيع والدي وزوجتي وأسرتي بأكملها، ثم عملي مع مجموعة من العلماء المتميزين الذين كانوا مصدر إلهام لي، ثم طلابي النابغين في هندسة عين شمس الذين هم منبع الأمل والحماس".

وأشار إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قامت بدعم وتمويل العديد من أنشطته البحثية، بالإضافة إلى البرامج الرائعة التي تقدمها لدعم الباحثين والشركات الناشئة في مجال صناعة التكنولوجيا.

وعن طموحاته في المرحلة القادمة، قال دكتور هشام عمران، إن حلمه أن يتحول هذا الإنتاج العلمي إلى أثر اقتصادي حقيقي في صناعة تكنولوجيا المعلومات، بما يساهم في ريادة مصر والأمة العربية والإسلامية في مجال صناعة التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا الإلكترونيات.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام عمران، حصل على درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربية من كلية الهندسة جامعة عين شمس، في عامي 2007 و2010 على التوالي، ودرجة الدكتوراه في الهندسة الكهربية من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بالمملكة العربية السعودية في عام 2015.

بدأ حياته العلمية كمعيد في قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة جامعة عين شمس في عام 2008، وشارك في العديد من الأنشطة البحثية الصناعية منها مشروع تصميم أول مطياف ضوئي مصغر (NeoSpectra). ترقى إلى درجة مدرس مساعد في عام 2011 وسافر إلى المملكة العربية السعودية حيث كان باحثًا في مختبر المجسات بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) حتى 2016، كما حصل على تدريب داخلي في مركز بوش للأبحاث والتكنولوجيا بكاليفورنيا – الولايات المتحدة الأمريكية، وفي عام 2016 عاد إلى كلية الهندسة جامعة عين شمس وترقى إلى عضو هيئة تدريس.

قام الدكتور هشام بتطوير وتدريس العديد من المقررات العلمية المتقدمة في تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية وتصميم الدوائر بمساعدة الحاسب وتصميم الأنظمة المتكاملة التناظرية وتصميم الدوائر المتكاملة الرقمية، كما أتاح هذا المحتوى العلمي مجانا على الإنترنت للباحثين والشركات الصناعية.

ونشر الدكتور هشام أكثر من 40 بحثًا في المجلات والمؤتمرات الدولية. وعمل كمحكم للعديد من المجلات والمؤتمرات الدولية بما في ذلك IEEE Transactions on Circuits and Systems (TCAS) I & IEEE Transactions on Circuits and Systems (TCAS) I & II, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems (TVLSI), the International Journal of Circuit Theory and Applications (IJCTA), and IEEE International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS).