شكرا لقرائتكم خبر عن حاصل على جائزة الدولة التشجيعية يؤكد قدرة أبحاثه على تطوير المرور فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الفرماوي، أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس، سعادته بعد حصوله على جائزه الدولة التشجيعية في العلوم الهندسة، مؤكدًا أن دراساته وأبحاثه تستهدف تطوير منظومة النقل والمرور وإدارة العملية بمفهوم جديد ومختلف. وقال خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مجمل أعماله وأبحاثه، خلال الـ 7 سنوات الماضية في تخطيط النقل وهندسة المرور، ووسائل النقل المستدامة، وأبرزها الدرجات كوسيلة انتقال، مشيرًا إلى أنه قدم عددًا من الأبحاث التي نشرت في دوريات علمية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وواصل: "إنني ملم بالتجربة الكندية في استخدام الدراجات كوسيلة نقل، وشاركت في المؤتمرات العلمية بأمريكا وكندا عبر لجان متخصصة في وسائل النقل المستدامة.. وإمكانية التطبيق في مصر بسيطة ولكنها بحاجة لمجهود ودراسات.. أريد مساعدة وطني وهذه رسالتي، ولتطوير منظومة المرور لا بد من مهندسين في كل منطقة وحي لحل المشاكل واستحداث هذا العلم سوفر على الدولة الكثير".

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كما قدم رسالته لشباب الباحثين، قائلًا: "خلى أهدافك واضحة.. ويجب السعى لتحقيق حلمكم، عن طريق مراحل، حتى الوصول للهدف والنجاح".