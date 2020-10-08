شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن إزالة 147 ألف و183 مخالفة على الترع منذ يناير 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة الموارد المائية والرى حملة لتنفيذ عدد من قرارت الإزالة فى محافظتى الجيزة والقليوبية، فى إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضى.

وأوضح قطاع الرى أنه فى إطار الجهود المبذولة من الوزارة لإزالة التعديات الموجودة على المجارى المائية بإدارات الرى تم تنفيد 11 إزالة على الترع فى نطاق محافظتى ( القليوبية - الجيزة) منهم 4 إزالات بدائرة الإدارة العامة لرى القليوبية و7 إزالات بدائرة الإدارة العامة لرى الجيزة ليصبح اجمالى ما تم إزالته منذ يناير 2015 حتى اليوم 147 ألف و183 مخالفة.

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وتواصل الوزارة بكل أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كل الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

كان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعى رشيد ودمياط ورفع كل الإختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجوده منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجه.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.