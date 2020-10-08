شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قوافل تنموية شاملة لسكان عشش السودان بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع جامعه القاهرة قوافل تنموية شاملة لسكان منطقة عشش السودان، فى إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالمناطق العشوائية وتحسين حياة المواطنين بها ومد يد العون وتلبية الاحتياجات.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن القوافل التنموية تأتى فى إطار التعاون المثمر بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة والهلال الأحمر حيث شملت القوافل على خدمات صحية واجتماعية وثقافية وتوعوية و تنمية مهارات واكتشاف الحرف و محو أمية و علاج الإدمان و تقديم الدعم النفسى مع إجراء الكشف الطبى وتحويل للحالات الحرجة التى تستدعى عمليات جراحية للمستشفيات للعلاج بالمجان.

وأكد راشد على مشاركة مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والثقافة فى القوافل التنموية لتوسيع دائرة الاستفادة للمواطنين مشيراُ ان مديرية التضامن الاجتماعي قامت بتلقي طلبات المواطنين المستحقين للمساعدات والإعانات وحصر الحالات الغير قادرة على دفع المصروفات المدرسية لرفع المعاناة عن كاهلهم كذلك بحث إمكانية توفير معاش تكافل وكرامة للمواطنين الأكثر احتياجاً ومتابعة بطاقات صرف المعاشات المتوقفة.

كما قامت مديرية القوى العاملة بتلقى طلبات المواطنين لتوفير فرص عمل مناسبة لهم مع مراعاة أصحاب الحرف بالإضافة إلى قيام مديرية الثقافة بالجيزة بتقديم أنشطة ثقافية وترفيهية للأطفال وتعليمهم بعض الفنون وشملت الرسم وورش فنون تشكيلية "للتشكيل بالطين الاسوانى وورشة فنون تشكيلية لإعادة تدوير مخلفات ومستهلكات البيئة وفقرات ترفيهية للعروض الفنية و مسابقات ثقافية والغاز والعاب ترفيهية مع الاطفال وتضمنت توزيع هدايا رمزية للفائزين وقصص مع رسم علي وجوة الاطفال بالوان طبية لإدخال الفرحة عليهم وقد وصل عدد المستفيدين من الأنشطة المقدمة حوالى 50 طفل وسيدة من اهالي المنطقة لافتا ان القوافل مستمرة خلال الأسابيع المقبلة لدعم المنطقة بالخدمات بشكل دورى مع السعى نحو توفير فرص عمل للمواطنين .

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ومن جانبها اشارت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم توزيع كراتين مواد غذائية من قبل جامعة القاهرة على المواطنين بالوحدات السكنية بمنطقة عشش السودان بالاضافه الى توقيع الكشف الطبي من قبل الفريق التابع لجامعة القاهرة على 109 حالة للاطمئنان على الحالة الصحية للمواطنين الى جانب قيام صندوق علاج الإدمان بمتابعه للحالات المتواجدة بالمنطقة بالاضافه الى المساهمة فى محو امية 25 حالة وفتح 4 فصول كما سيقوم مركز الدعم النفسى وإعادة بناء الذات فى تنظيم لقاءات مع المواطنين اعتبارا من يوم الاحد القادم ولمدة اسبوع.

كما قدم الهلال الأحمر المصرى الدعم إلى 110 مواطن على مدار يومين وضمت خدمات التوعية وتوزيع حقائب ادوات النظافة الشخصية والتى تحتوي على (معجون، فرشة اسنان، كحول، صابون، مناديل، مناديل مبللة) كما تم توزيع ما يقرب من 400 كمامة على مدار اليومين لكل الحاضرين والمستفيدين من الخدمات بالإضافة الى قياس درجة الحرارة لكل المتواجدين لضمان سلامتهم و تعقيم الأيدى بالكحول.

شهدت القوافل حضور الدكتور محمد سامى الصادق، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون تنمية المجتمع والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري و رئيس حى الدقي ووكلاء كليات ( الفنون التطبيقية –طب القصر العيني – الدراسات العليا للتربية) وممثلين عن صندوق علاج الإدمان ومعهد الأورام ومركز الدعم النفسي وبناء الذات ومديريات الثقافة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة بالجيزة .