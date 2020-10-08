الدكتور محمد الكحلاوى رئيسا لاتحاد الآثاريين العرب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الآثريين العرب رقم 33 لعام 2020 ،ومقره القاهرة، اختيار الدكتور محمد الكحلاوي استاذ الآثار الإسلامية (مصر) رئيسا للاتحاد، خلفا للدكتور على رضوان رحمه الله .

وأشار الدكتور عبد الرحيم ريحان رئيس المكتب الإعلامي للاتحاد لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إلى أنه تم كذلك اختيار الدكتور عبد الرحمن الأنصاري من السعودية نائب اول لرئيس الاتحاد، والدكتور عبد القادر محمود من السودان نائب ثان لرئيس الاتحاد .

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واوضح انه تم اختيار الدكتور يوسف الامين من السودان امين عام لاتحاد الآثاريين العرب ، والدكتور عباس سيد أحمد من السودان نائب الامين العام.

والدكتور الكحلاوي من مواليد عام 1952، حاصل على دكتوراه في الآثار الإسلامية من كلية الآثار جامعة القاهرة بمرتبة الشرف الأولى، تخصص "الآثار والحضارة الإسلامية"، عمل بالتدريس في كلية الآثار جامعة القاهرة منذ عام 1982 وحتى عام 1992، كما عمل أستاذًا مشارك بكلية الآداب جامعة الملك سعود منذ عام 1990، وحتى عام 1996، وعمل أيضًا محاضرًا بجامعة روما وجامعة ريفير سايد بلوس أنجلوس، وأستاذًا زائرًا بجامعة فاس المملكة المغربية

وأيضًا أستاذًا زائرًا بجامعة الجزائر قسنطينة تلمسان .

وتولى منصب الأمين العام لاتحاد الأثريين العرب منذ عام 2002 وله العديد من الكتب، منها كتاب "آثار مصر الإسلامية في كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين"، وكتاب "مساجد المغرب والأندلس في عصر الموحدين" وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية وحصل على عدة جوائز.

