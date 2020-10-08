نائب وزير الطيران يتفقد إجراءات تسيير حركة الركاب بمبنى 2 بالمطار .. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اليوم الخميس الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى يرافقه اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشئون الأمن والمحاسب مجدى اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي لمتابعة سير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضاء العملاء وكذلك الاطمئنان على تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين او العاملين داخل مطار القاهرة الدولى. وبدأت الجولة بمتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار وتفقد غرفة العمليات بالمطار وغرفة إدارة الأزمات ومنظومة الكاميرات الحرارية. كما تفقد صالات السفر والوصول داخل مبنى الركاب 2 ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوزات والأسواق الحرة. Advertisements تأتى هذه الجولات المستمرة لمتابعة كافة الإجراءات المقدمة للعملاء وقياس مستوى هذه الخدمات فى ظل انتظام الحركة الجوية داخل المطارات المصرية.

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