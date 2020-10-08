شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن حصر الحضانات غير المرخصة لتقنين أوضاعها وفتح 700 حضانة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم حاليا حصر الحضانات غير المرخصة، حتى تكون رسمية بناء على قاعدة بيانات تضم الحضانات المرخصة وغير المرخصة، وسيتم تشكيل لجنة وطنية لبحث ترخيص الحضانات، تضم وزارات التضامن، الداخلية متمثلة فى الدفاع المدنى، وزارة الإسكان للحصول على التراخيص، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الصحة والسكان، مشيرة إلى أن الهدف من هذه اللجنة هو بحث المشكلات والتحديات التى تواجهها الحضانات فى الترخيص، ومعالجة هذه المشكلات :"علشان نمشى رسمى ونأمن ولادنا .

وأضافت أنه تم فتح 700 حضانة جديدة على مدار العام الماضى والحالى ومنهم أيضا حضانات تم تطويرها ورفع كفاءتها، مؤكدة أننا فى حلقة مستمرة من التعاون مع 26 جمعية، لافتة إلى أنه تم وضع المعايير وبحث الحضانات حتى يتم تطويرها المؤسسى والبشرى وأن ااجمالى عدد الحضانات المرخصة 14 ألف حضانة ، ومايقرب من 11 حضانة غير مرخصة ، لافتة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إنه هيعطى تيسيرات فى ترخيص الحضانات " 11 ألف" إلى أن تحل مشكلاتهم ، من خلال الوزارات المعنية ، مؤكدة ان هذا الرقم قد يكون خاضع للزيادة قليلا أو النقص قليلا بعد حصرها ميدانيا.

وكانت الوزارة اشترطت لإعادة فتح الحضانات ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة الأطفال منها وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وان تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا ومنع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا كما يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

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كذلك إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال وتخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحال ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى، وفحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة، ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.