شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة 6 أكتوبر.. لماذا اعتمدت الحكومة الخميس بديلا لعطلات منتصف الأسبوع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحكومة تنتهج مجددًا نظامًا مختلفًا لمنح الإجازة الرسمية، فقد قررت إعطاء موظفى قطاعى الحكومة والخاص الخميس إجازة بمناسبة نصر أكتوبر بديلًا للثلاثاء الذى وافق الذكرى.. فما قصة ترحيل الإجازات؟

فى يونيو الماضى اعتمدت الحكومة نظامًا جديدًا لترحيل الإجازات الواقعة فى منتصف الأسبوع، فكان أول قرار لها ترحيل إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو إلى يوم الخميس 2 يوليو بدلًا من الثلاثاء الذى وافق يوم 30.

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الحكومة أرجعت قرارها المفاجئ لحرصها على إتاحة فرصة أكبر للمواطنين لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع واستثمارها كيفما يشاءون.

واستثنت 3 مناسبات هى أعياد الفطر والأضحى والميلاد المجيد، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق هذا النظام، ليتكرر الأمر مرة أخرى بمناسبة نصر أكتوبر.

فما رأيك فى أن يكون فى إجازة يوم الخميس؟