شكرا لقرائتكم خبر عن حائز على جائزة الدولة التشجيعية يؤكد مساهمته بتعديل كيجالى للاحتباس الحرارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الدكتور عمر عبد العزيز، مدرس بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، عن سعادته بعد فوزه بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم، مؤكدًا أنه يطمح مستقبلًا لتحقيق التنمية المستدامة ومساعدة المجتمعات النامية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. وقال الدكتور عمر عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مجمل أعماله خلال الـ 5 سنوات الماضية، في أبحاث متعلقة بلجنة الأوزون في الأمم المتحدة، للوصول لبدائل صديقة للبيئة.

وأشار الحائز على جائزة الدولة التشجيعية إلى أنه تقدم بـ 5 أبحاث في هذا الموضوع، ساهمت بشكل كبير في تعديلات "كيجالي"، على بروتوكول مونتريال، الموقعة برواندا عام 2016، للتخلص تدريجيا من الغازات المؤدية إلى تفاقم الاحتباس الحراري.

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وفى رسالته لشباب الباحثين، أكد على ضرورة الاجتهاد والاهتمام بالبحث العلمى، مع ضرورة وضع هدف معين يسعون لتحقيقه والنجاح من خلاله.

وعن طموحاته في المستقبل، قال :"طموحاتي مساعدة الدول النامية لاستخدام الغازات صديقة البيئة بالتبريد والتكييف والمساعدة اكثر على استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة".