شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن السماح للحضانات باستقبال الأطفال بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الحضانات تستطيع عودة العمل وتستقبل الأطفال بنسبة 100% شرط الالتزام بالتباعد واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التى وضعها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان

وأضافت القباج، أن هناك العديد من الحضانات لم تقرر اعادة الفتح والعودة لاستقبال الأطفال حتى الآن نظرا لان ذلك قد يكلف هذه الحضانات لافتة إلى أنه يتم متابعة كافة الحضانات التى عادت للعمل ويقرب عددهم إلى 2000 حضانة حتى الان للتأكد من التزامهم من كل الإجراءات الاحترازية.

وكانت الوزارة اشترطت لإعادة فتح الحضانات ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظا على صحة وسلامة الأطفال منها وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى وان تلتزم الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يوميا ومنع دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا كما يمنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين وخلع الأحذية عند باب الحضانة للأطفال والعاملين ويمنع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة.

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كذلك إلزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال وتخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحال ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل، ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى، وفحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، ويراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة، ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين.