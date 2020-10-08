التنمية المحلية تنظم دورة لتنمية مهارات العاملين فى وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، خلال الأسبوع المقبل دورة تدريبية لتنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الإنسان ونوابهم ومساعديهم ويستفيد منها 40 متدربًا، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة لإعداد كوادر من العاملين بالديوان العام للوزارة والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان.

وفى بيان للوزارة اليوم، أكد وزير التنمية المحلية، أنه تم إنشاء وحدة حقوق إنسان بالوزارة تختص ببحث الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوى الاحتياجات الخاصة، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن،مشيراً الى أنه تم انشاء وحدات حقوق انسان بالمحافظات تقوم كل منها بإعداد خطة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى كل محافظة ومتابعة تنفيذ التوصيات في هذا الشأن ووضع خطة سنوية للتدريب بمجال حقوق الإنسان وقال انه تم التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الانسان بشأن المحتوى التدريبي والموضوعات التى يتم التركيز عليها خلال الدورة التدريبية.

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وأوضح شعراوى أن الأسبوع التدريبي المقبل بمركزالتنمية المحلية بسقارة يتضمن أيضًا 3 دورات تدريبية يستفيد منها 90 متدرباً وتركز على تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المناطق الصناعية وادارات الاستثمار وتنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال تطويرالعشوائيات بإدارات المشروعات والتخطيط العمراني ووحدات تطوير العشوائيات وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف.

وأشار شعراوى إلى أن مركز سقارة للتدريب ينتهج دوراً جديداً في دعم المحافظات وتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات بها للإرتقاء بمستوي تقديم الخدمات وتحسينها للمواطن ، حيث سيتم الاستعانة بالمتدربين المستفيدين من الدورات التدريبية بسقارة كمدربين في دورات المركز حتي يستطيعون تنفيذ تلك الدورات في محافظاتهم بنفس المادة العلمية التي تدربوا عليها وذلك لتوسيع نطاق الاستفادة من الدورات وتحسين أداء العاملين في المحافظات.

ومن ناحية أخرى، احتفل مركز سقارة اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالي واستفاد منها 125 متدرباً وهي تنمية مهارات المديرين والعاملين بادارات الأزمات علي التطبيق العملي علي أزمات الأمطاروالسيول و تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال الشئون القانونية والشئون المالية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية وإدارات تنفيذ الاحكام، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات في مجال تصميم الشبكات.