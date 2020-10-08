شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن مسابقة للمقالات العلمية فى مجال النانوتكنولوجى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا متمثلة فى اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة عن مسابقة فى "مجال النانوتكنولوجى وتطبيقاتها"، لتعزيز مستوى الوعى لدى الشباب وغيرهم من الباحثين عن أهمية النانوتكنولوجي وتطبيقاته، حيث يشارك المتقدمين بمقالة علمية باللغة العربية أو الانجليزية في مختلف المجالات كالطب، الهندسة، الصناعة، الزراعة، البيئة والطاقة والتي تعتبر نافذة لثورات علمية في الأعوام القليلة القادمة، وسيتم اختيار المقالات الفائزة بواسطة لجنة علمية متخصصة علي أساس صحة المعلومات ودقتها، جمال الأسلوب وسلامة اللغة، وعلي جميع المهتمين الذين تترواح أعمارهم مابين 12 وحتي 20 سنة الإطلاع علي الشروط ملء استمارة التقدم من خلال الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg ، وسيكون أخر موعد لتلقي الطلبات 25 أكتوبر 2020.

وأوضح البيان الصادر عن الأكاديمية اليوم أن الهدف ليس مجرد مسابقة علمية ولكن هو رؤية واضحة ومنهج تنتهجه الأكاديمية بهدف الربط بين المجتمع العلمي للجامعات والمراكز البحثية بشباب مصر، تدريب الشباب وتشجيعهم علي كتابة مقالات علمية، بناء الأنسان المصري علمياً بشكل متطور، التعريف بالمستجدات العلمية في مجال النانو تكنولوجي وتطبيقاته.

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وستقدم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ثلاثة مكافئات للفائزين الثلاث الأوائل للتميز العلمي، والتقدير المادي ما هو إلا مجرد تقدير رمزى من الأكاديمية، وستنظم الأكاديمية حفل اعلان النتائج وتكريم المتميزين في نوفمبر من خلال اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المواد الجديدة والمتقدمة.