شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تستمر فى طرح الكحول والمطهرات للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين، فى طرح منتجات الكحول 70%، كمطهرات للمواطنين بمنافذ الشركات بالمحافظات المختلفة، وأيضا طرحها ضمن سلع نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما تواصل الشركات المنتجة لكمامات القماش، توريد الكمامات لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها على بقالين التموين ومنافذ توزيع السلع التموينية لصرفها للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 8.5 جنيه.

يأتي ذلك فى إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالشراء بالأمر المباشر للكمامات الواقية من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد.

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كانت الشركات المنتجة قد قامت بتوريد ما يقرب من 30 مليون كمامة قماش حتى الآن من الكمامات المتعاقد عليها، حيث تم توريد الكمامات فى ،مختلف المحافظات وتقوم مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة بتوزيعها على بقالى التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وسط آليات لمراقبة عمليات التوزيع، لمنع التلاعب من قبل المنافذ، والتأكد من استلام أصحاب البطاقات الكمامات المعتمدة من الجهات المعنية دون غيرها من المنافذ حيث يتم صرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريا وتقوم شركتى الجملة بتحديد عدد الكمامات التى يتم صرفها لكن من منافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية ،وأن تعامل الكمامات مثل باقى السلع "الزيت والسكر" ويتم الصرف إجباريا على البطاقات التى تشمل عدد 3 أفراد فأكثر وفى حالة صرف البطاقة لأكثر من مرة سلعة تموينية لابد وأن تشتمل على صرف كمامة ولو مرة واحدة، كما يحق لجميع البطاقات صرف كمامتين كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد اختياريا.