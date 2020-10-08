شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للرئيس السادات يلعب مع أولاد إحسان عبد القدوس على شاطئ سيدى بشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صورة نادرة جمعت الرئيس المصرى أنور السادات، وهو يلعب مع محمد وأحمد، ابنا الأديب والروائى الكبير الراحل إحسان عبد القدوس، على شاطئ سيدى بشر بمحافظة الإسكندرية، بالتزامن مع احتفالات الذكرى 47 من احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة، لكن يبدو أنها كانت قبل تولى السادات، مهام منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية.

ويظهر فى الصورة، التى نشرها حساب انستجرام المهتم بأخبار وقصص الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، الرئيس الراحل وهو يلعب فى الرمال مع نجلى عبد القدوس، على شاطئ سيدى بشر فى محافظة الإسكندرية.



السادات يتوسط ابنا عبد القدوس

وكانت أسرة الرئيس الراحل أنور السادات، كشفت مؤخرا عن تفاصيل أول لقاء مع والدهم الراحل عقب حرب أكتوبر، فى لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة "ON".

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وقالت قرينة الرئيس الراحل جيهان السادات، إنها توجهت لقصر الطاهرة للإقامة معه فى الفترة التى قضاها هناك إبان حرب أكتوبر، كاشفة أن زوجها كان واثقاً من النصر بشدة رغم أنها كانت منهارة لتذكرها "نكسة 67"، وتابعت قائلة: "كانت صورة 67 تحاصرنى وكنت أسال نفسى إزاى هنحارب إسرائيل القوية صاحبة السلاح والعتاد الحديث.. كنت خايفة".

واستطردت قائلة: "رغم خوفى لكن السادات كان واثقاً من النصر، وكنت أتمشى معه فى حديقة المنزل، وقلت له "إن شاء الله ربنا هينصرك" فرد على قائلاً: "أنا واثق أوى من ده وإن ربنا معايا وهينصرنى" وكنت مستغربة من ثقته وبقول لنفسى إزاى هقويه وهو مش محتاج".