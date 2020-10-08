شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توزيع 983 طن لحوم صكوك أضاحى فى المحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين فى جميع المحافظات، وأكدت الوزارة أنه تم حتى الآن توزيع 983 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".

ومن المقرر أن توزع وزارة الأوقاف غدا الجمعة 13 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "الإسكندرية - الجيزة - الفيوم - بني سويف"، بواقع 4 أطنان لمحافظة الإسكندرية و3 طن لكل من محافظة "الجيزة - الفيوم - بني سويف"، وذلك للأسبوع العاشر على التوالي .

وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، على التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، مشددة على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وأعلن قطاع المديريات الإقليمية بوزارة الأوقاف عن خطة الوزارة في توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع العاشر على التوالى، اعتبارًا من غد الجمعة، وحتى الخميس 15 أكتوبر، حيث يتم توزيع 108 أطنان على 25 محافظة، لافتا إلى أن المحافظات المقرر التوزيع بها هى "القاهرة – الجيزة – بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الإسكندرية – القليوبية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنوفية – الإسماعيلية – شمال سيناء – كفر الشيخ – البحر الأحمر – أسوان – دمياط – بور سعيد – مطروح – جنوب سيناء – الوادى الجديد".