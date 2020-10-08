أخبار مصر

زيادة الملوثات في الهواء اليوم وحتى مساء غد الجمعة وتشتتها السبت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الملوثات في الهواء اليوم وحتى مساء غد الجمعة وتشتتها السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة البيئة، إنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة، فإن العوامل الجوية ‏خلال الفترة من بداية يوم الخميس 8  أكتوبر 2020، وحتى نهاية يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020، ‏سوف تؤثر سلباً على جودة الهواء، نتيجة الاستقرار الشديد فى الأحوال الجوية، والذى سيتسبب فى ‏تركيز الملوثات من المصادر المختلفة، نتيجة انخفاض مستوى التهوية الرأسية، والذى يتزامن مع ‏هدوء نسبى للرياح يصل أحياناً لحد السكون.‏

 

ومن المتوقع أن تتحسن العوامل الجوية لتساعد على تشتت الملوثات بداية من يوم السبت.‏

 

Advertisements

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد ‏من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء، وتنصح  السادة المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية ‏تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر ‏الواتس اب على رقم 01222693333 .‏

 

والجدير بالذكر أنه من المتوقع تكرار مثل هذه الظاهرة خلال الفترة الباقية من فصل الخريف وحتى ‏نهاية الشتاء نتيجة العوامل الجوية والتوزيعات الضغطية التى تؤدى إلى التهوية السيئة خلال هذه ‏الفترة مما يسبب ظهور الشوائب العالقة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة الملوثات في الهواء اليوم وحتى مساء غد الجمعة وتشتتها السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا