ضبط 59 قضية.. الداخلية تلاحق مروجي الكيف بمحيط الأندية ومراكز الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة خلال أربعة أيام، استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية؛ لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة .

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب ورواد هذه الأندية من مخاطر تعاطى المواد المخدرة .

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أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط (59) قضية متنوعة بكافة محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (63) متهماً. وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (8 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش، وزنت (8,760 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (2,930 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (4,740جرام)، و (2400) قرص مخدر، و (1993) قرص مؤثر، وتم تنفيذ (22) حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط (37,365 ألف جنيه - 57 هاتف محمول – عدد 6 سيارات – عدد 6دراجات نارية –ميزان – عدد 10قطع سلاح أبيض).

جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.