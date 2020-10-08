ضبط 9 آلاف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض بداخل مطبعة في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت مباحث المصنفات 9 آلاف نسخة لكتب تعليمية بدون تفويض بإحدى المطابع بشبرا الخيمة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية) بطباعة كتب تعليمية خاصة بالمعاهد العليا والجامعات بدون تفويض بالطباعة أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة والإضرار بالمال العام.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المشار إليها وتم التقابل أحد العاملين ، وعثر بداخلها على (9200 – تسعة آلاف ومائتان نسخة من كتب وملازم وأغلفة)، وجميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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