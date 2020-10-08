ضبط ٣ أشخاص اعتدوا بالضرب على عامل دليفري لسرقة متعلقاته بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط ٣ أشخاص اعتدوا على عامل دليفري لسرقة متعلقاته في الشرقية.

تلقى قسم شرطة أول العاشر بمديرية أمــن الشرقية بلاغا بقيام مجهولين بالتعدي على عامل "لتوصيل الطلبات" بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابته ، واستولوا منه على (حافظة نقوده - هاتفه المحمول) عقب قيامه بتوصيل وجبة لهم وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص - جميعهم مقيمون بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بدافع السرقة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.