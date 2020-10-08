كوكتيل مخدرات بملايين الجنيهات.. ضبط أقراص مخدرة وحشيش بـ 3ملايين جنيه في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:: واصلت مكافحة المخدرات الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها. وأثمرت الجهود عقب تقنين الإجراءات عن ضبط (15,000 قرص مخدر لعقار "تامول" - مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).. بحيازة (عاطليّن – مقيمين بمحافظة مطروح).. حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة (بمديرية أمن مطروح)، وضبط (800 جرام لمخدر الشابو - 6 أقراص مخدرة – 2 قطعة لمخدر الحشيش – طلقة 9 مم - عدد 4 قطع زجاجية تستخدم في تعاطى المواد المخدرة - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول - ميزان) بحوزة (عاطليّن– لهما معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة الجيزة) .. حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الأهرام (بمديرية أمن الجيزة). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,200,000– ثلاثة ملايين ومائتان ألف جنيه تقريباً).

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