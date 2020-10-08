غسلوا 87 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 18 تاجر مخدرات خلال شهر سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 18 شخصا لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة. أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال خلال شهر سبتمبر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (18 عنصر إجرامي).. لارتكابهم عدد (5 قضايا في مجال غسل الأموال) حصيلة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة في العديد من الأنشطة المختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية. قدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة فى تلك القضايا قرابة (87,000,000 – سبعة وثمانون مليون جنيه).

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