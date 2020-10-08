غدا.. مصر للطيران تسير 54 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، غدا الجمعة، رحلاتها إلى 54 وجهة دولية تقل على متنهم ما يقرب من 5 آلاف راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (امستردام، باريس، أثينا، بودابست، كوبنهاجن، روما، لندن، ميونيخ، ميلانو، لارناكا، جوبا، نيروبي، دوالا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، إربيل، بيروت، البحرين، عنتيبي، نيويورك، الرياض، المدينة المنورة، الجزائر، كازبلانكا).

كما تسير 3 رحلات إلى كل من دبي وجدة، و2 إلى كل من (اسطنبول، أبوظبي، الدمام)، و8 رحلات داخلية بمعدل 4 رحلات إلى شرم الشيخ، و2 إلى الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من الأقصر وأسوان، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 5 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.