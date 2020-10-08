تحذير لـ 3 فئات.. البيئة: شوائب عالقة في الهواء على مدار اليوم وغدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البيئة، اليوم الخميس، بيانا، قالت فيه إنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة فإن العوامل الجوية ‏خلال الفترة من بداية اليوم الخميس وحتى نهاية غدا الجمعة تؤثر سلباً على جودة الهواء نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية والذي سيتسبب في ‏تركيز الملوثات من المصادر المختلفة نتيجة انخفاض مستوى التهوية الرأسية والذي يتزامن مع ‏هدوء نسبي للرياح يصل أحياناً لحد السكون.‏

وأضاف بيان الوزارة، إنه من المتوقع أن تتحسن العوامل الجوية لتساعد على تشتت الملوثات بداية من يوم السبت المقبل.

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وأكدت الوزارة، على أنه ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد ‏من أنحاء الجمهورية سيتم متابعة مؤشرات جودة الهواء.

ونصحت الوزارة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية ‏بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.

وأوضحت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي ‏مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر ‏الواتس آب على رقم 01222693333.