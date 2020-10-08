محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أصدرت وزارة البيئة، اليوم الخميس، بيانا، قالت فيه إنه استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة للوزارة فإن العوامل الجوية خلال الفترة من بداية اليوم الخميس وحتى نهاية غدا الجمعة تؤثر سلباً على جودة الهواء نتيجة الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية والذي سيتسبب في تركيز الملوثات من المصادر المختلفة نتيجة انخفاض مستوى التهوية الرأسية والذي يتزامن مع هدوء نسبي للرياح يصل أحياناً لحد السكون.
وأضاف بيان الوزارة، إنه من المتوقع أن تتحسن العوامل الجوية لتساعد على تشتت الملوثات بداية من يوم السبت المقبل.
وأكدت الوزارة، على أنه ومن خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية سيتم متابعة مؤشرات جودة الهواء.
ونصحت الوزارة، المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بتجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.
وأوضحت أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس آب على رقم 01222693333.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لـ 3 فئات.. البيئة: شوائب عالقة في الهواء على مدار اليوم وغدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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