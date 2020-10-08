التعليم العالي: 312.9 مليون جنيه تكلفة تطوير المبنى الجنوبي لمعهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، آخر التطورات بشأن الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، لاستعراض ومناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب المقبولين للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة.

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وقال وزير التعليم العالي، إن المعهد القومي للأورام يتكون من 16 طابقاً، بمساحة تصل إلى 16 ألف م2، وبتكلفة تقدر بنحو 312 مليونا و900 ألف جنيه.

وأوضح عبد الغفار، مراحل وخطوات المشروع، حيث تشمل إعادة التأهيل، الأعمال المعمارية والإنشائية والواجهات، والأعمال الكهربائية مثل الشبكات ومحولات الكهرباء، وأنظمة الإنارة والحريق ودوائر المراقبة بالكاميرات، وكذا الأعمال الميكانيكية مثل الصرف وتغذية المياه وأنظمة التهوية والتكييف وخزان مكافحة الحريق، فضلاً عن الإحلال الشامل للمصاعد وإنشاء كامل لمحطة وشبكة الإمداد بالغازات.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه من المقرر أن يضم المبنى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام عقب انتهاء أعمال إعادة التأهيل، نحو 175 سريراً، بالإضافة إلى نحو 105 أسرة علاج كيميائي للأطفال والبالغين، حيث يتم العمل على بدء العلاج الكيميائي في هذا المبنى سريعاً، والمقرر في ديسمبر2020.