72 وحدة طوارئ.. "الري" تكشف استعداداتها لاستقبال موسم السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، إن مصلحة الري استعدت لاستقبال موسم السيول بتجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواءً كانت ديزل أو كهرباء مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها أسبوعيًا وتجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركز الطوارئ.

وأضاف "عبدالعاطي"، لمصراوي، أنه تم تركيب 72 وحدة طوارئ (كهرباء - ديزل) بالمحطات الواقعة بالدلتا منذ نوفمبر عام 2015 وحتى تاريخه وتدعيم محطتي القلعة مولد ديزل قدرة ١ميجا وات وعدد ٥ وحدات طوارئ ديزل بإجمالي تصرف ٧ م٣/ث وإجراء عمرات لمحطة الطابية القديمة تصرف الوحدة 8 م3/ ث وتشغيلها بحالة جيدة بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم التواصل مع شركات الكهرباء للتأكيد على مدى جاهزية خطوط التغذية الكهربائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انقطاع التيار الكهربائي عن أي محطة والتواصل السريع حال وجود أعطال وسرعة إصلاحها وإبلاغهم فوراً أولاً بأول بما يتم.

Advertisements

وأوضح رئيس مصلحة الري، أن العام المالي 2019/2020 شهد استلام أولي لمحطة الفارما الجديدة بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه لخدمة زمام 22 ألف فدان، ومحطة الخيري ومحطة الدشودي الجديدة بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه ضمن الخطة العاجلة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا بتمويل من "تحيا مصر"، لخدمة زمام 93 ألف فدان وتشغيل المحطتين والاستفادة منهما أثناء النوة الأخيرة.

كما جرى الاستلام الأولي لمحطتي رفع المحسمة (1-2) بتكلفة إجمالية 550 مليون جنيه، ومحطة سيدمنت بتكلفة إجمالية 40 مليون جنيه لخدمة زمام 4.5 ألف فدان.

وأشار "عبدالعاطي"، إلى الاستلام الأولي لمحطة فارسكور الجديدة بتكلفة إجمالية 115 مليون جنيه لخدمة زمام 12 ألف فدان، ومحطة البطس الجديدة بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه، والانتهاء من تجارب التشغيل لمحطة بني صالح الجديدة ببني سويف بتكلفة 40 مليون جنيه لخدمة زمام 40 ألف فدان.