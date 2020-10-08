نائب وزير الطيران يتفقد حركة الركاب بمبنى 2 بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي لمتابعة سير العمل وحركة السفر والوصول داخل المطار، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للركاب بما يحقق رضاء الركاب، والاطمئنان على تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة سواء على المسافرين أو العاملين داخل مطار القاهرة الدولي.

بدأت الجولة بمتابعة الإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار، وتفقد غرفة العمليات بالمطار وغرفة إدارة الأزمات ومنظومة الكاميرات الحرارية.

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كما تفقد الطيار منتصر، صالات السفر والوصول داخل مبنى الركاب 2، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة.

تأتي هذه الجولات المستمرة لمتابعة كافة الإجراءات المقدمة وقياس مستوى الخدمات في ظل انتظام الحركة الجوية داخل المطارات المصرية.

رافق الطيار منتصر كل من اللواء طارق نصير مساعد وزير الطيران لشئون الأمن، ومجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.

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