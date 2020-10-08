شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز إسنا: تذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، استمرار أعمال الرصف بقرية «الشغب»، والتي بدأت من المزرعة لمدرسة الشهيد مصطفى الثانوية الزراعية شرق بطول 1250متر، ورصف طريق بطول 1750م، من مزلقان الشغب حتى مدرسة الزراعة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 / 2021.

وأكد محمد سيد سليمان، رئيس المركز، في تصريحات صحفية، الخميس، تذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية في جميع القطاعات بالمركز.