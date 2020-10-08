شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تعزل اثنين من أعضاء مجلسها بسبب الغيب عن الجلسات 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر مجلس نقابة الأطباء في جلسته الماضية، اسقاط عضوية اثنين من أعضاء المجلس، بسبب تغيبهما عن حضور جلسات المجلس لمدة 3 شهور متتالية دون عذر، وقبول أعذار 3 أعضاء أخرين بعد تقديمهم أعذار رأى المجلس أنها مقبولة بعد التصويت على القرار.
والعضوين المعزولان هما الدكتور محمود عرفة، وتم تصعيد الدكتور مصطفى عشوب، بديلا عنه، وتبقى له 3 سنوات في العضوية، والدكتور أحمد صلاح، وتم تصعيد الدكتورة شريهان، بديلا عنه وتبقى في عضويتها عام واحد.
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