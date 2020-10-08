شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تستعد لتنظيم دورة «الرهوط» الثالثة للجوالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، تنظيم الجامعة فعاليات دورة الرهوط الثالثة لجوالي وجوالات الجامعة في الفتره من ١٠ إلى ١٥ أكتوبر الجارى.

وقال زكى إن الدورة تقام تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور محمد حسن شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية وإشراف عبدالله عامر مدير عام رعاية الشباب وابتسام سليم مدير إدارة النشاط الجوالة

واكد زكى اهمية استمرار كافة الانشطة الرياضية للطلاب بالجامعة مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد كورونا ضمانا للحفاظ على صحة الطلاب ضد كورونا