شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا للشتاء.. «التضامن» تخصص 15 مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة بدء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي توقعات لسوء الطقس أو احتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء، والاستعداد الكامل لمواجهة احتمالية حدوث أي حوادث أو نكبات بالمحافظات.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تزويد مديريات التضامن بكافة محافظات الجمهورية بما يلزمها من مهمات الإغاثة وضخ مبالغ مالية بالحساب الفرعي للإغاثة بالمديريات وذلك لصرف المساعدات اللازمة إذا لزم الأمر، كما وجهت الوزيرة بتخصيص ١٥ مليون جنيه لشراء مهمات إغاثة إضافية.