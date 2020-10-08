شكرا لقرائتكم خبر عن عروض بحرية في الإسكندرية للإحتفال بذكرى أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إشارة بدء فعاليات مبادرة «إسكندرية بتفرح» التي أطلقتها مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية، وفي إطار احتفالات الإسكندرية بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة. تنطلق فعاليات المسيرة البحرية من الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فرع الاسكندرية، ثم يعقبها إطلاق المحافظ لاشارة البدء للمهرجان السباحة بالزعانف والشراع واليخوت والموتوسيكلات البحرية من داخل عرض البحر أمام مكتبة الإسكندرية، واستقل المحافظ يخت من منطقه الغوص والانقاذ إلى مكتبة الإسكندرية حيث نقطه الانزال وعروض بحرية. عروض بحرية فى الإسكندرية للإحتفال بذكرى أكتوبر عروض بحرية فى الإسكندرية للإحتفال بذكرى أكتوبر الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عروض بحرية في الإسكندرية للإحتفال بذكرى أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.