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شكرا لقرائتكم خبر عن رابط جديد لتسجيل وتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة ورقم مختصر للاسفسارات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تم فتح التسجيل وتحديث بيانات العمالة الغير منتظمة «الدفعة الرابعة» على موقع وزارة القوى العاملة ولكن الضغط على موقع الوزارة كبيرا حتى ان الموقع لا يفتح تقريبا إلا بصعوبة ووفقا للرسالة المرسلة للمسجلين مسبقا (2030) فهناك رابط اخر متاح للتسجيل وهو يعمل بشكل جيد
مع العلم بان التسجيل مفتوح حتى 15 اكتوبر
الرابط الجديد: اضغط هنا
وهناك ايضا رقم مختصر أو الخط الساخن لوزارة القوى العاملة لتلقي الاستفسارات
الرقم المختصر: 19468
صورة من صفحة التسجيل
حيث تشمل الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي والوظيفة والمهنة وغيرها من البيانات التي يجب اضافتها والموضحة في التسجيل بالاضافة إلى اضافة رقم تليفون يعمل ومتاح باستمرار حتى يتم التواصل عليه من الوزارة
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