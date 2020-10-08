شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بركة السبع يتابع أعمال الصرف الصحي بقرية كفر هلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالمنوفية، بزياره لقريه كفر هلال تم خلالها تفقد أعمال الصرف الصحى بالقرية، باعتباره من أهم مشروعات البنيه التحتية. كما تابع رئيس المركز أعمال ربط خط المياه البحاري بين كفر هلال وكفر نفره، كما تم بحث شكاوي المواطنين المتعلقة بالطريق الرئيسي داخل القريه حيث وجه بضرورة تمهيد الطريق فورا بعد الانتهاء من اختبار خط المياه بنجاح يأتي ذلك حرصا علي الاهتمام بمشاكل المواطنين والاستجابة لطلباتهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,035

تعافي 97,492

وفيات 6,010

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