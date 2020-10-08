شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 593 طالب بالتنسيق الإلكتروني خلال مرحلة الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة أستقبلت خلال مرحلة الدبلومات الفنية ٥٩٣ طالب بالتنسيق الإلكتروني لمكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة والتي بدأت من الخميس ١ اكتوبر واستمرت حتى الأربعاء ٧ أكتوبر.

وأشار الدكتور محمد شقيدق نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن إحصائية الأيام جاءت كالتالي الخميس ١ اكتوبر استقبل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة ٢٧٠ طالب، ٢ اكتوبر ٧٠ طالب، ٣ أكتوبر ٤٤ طالب، ٤ أكتوبر ٨٥ طالب، ٥ أكتوبر ٥١ طالب، ٦ أكتوبر ٤٥ طالب، ٧ أكتوبر ٢٨ طالب.

وعن الإحصائية حسب الدبلومات الفنية، أوضح الدكتور محمد غنيم، أن عدد الطلاب المتقدمين بدبلوم الصنايع ٢٠٦ ودبلوم التجارة ٢٣٣ و دبلوم الزراعة ٧ طلاب و السياحة ٢١ طالب، وقام ٥ طلاب بتعديل الرغبات ٧٢ بطباعة النتائج وتقدم ٣٣ من المعاهد الفنية و١١ طالب قاموا بإجراء تحويلات.

وعن التنسيق اليدوي أكد الدكتور محمود فتحي مدير التنسيق اليدوي أن عدد الطلاب بالتسجيل اليدوي بلغ ٤٩٠ طالب وطالبة.