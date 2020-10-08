شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بشبكة صرف الأمطار استعدادا لفصل الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد متابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء، للتأكد من رفع المناسيب من الأماكن التي شهدت تكدس وتراكم المياه ، وذلك منعا لحدوث أي تجمعات للمياه خلال فصل الشتاء ، وكذلك التأكد من استمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار وتكثيف كافة الاستعدادات والمعدات الخاصة بالتعامل مع سوء الأحوال الجوية في مختلف الأحياء.

تفقد محافظ بورسعيد سير العمل في عمل شبكة مياة صرف الأمطار، وكذلك رفع المناسيب وسفلتة الطريق من محيط مناطق الغرفة التجارية ونقابة المحاميين ومدرسة اشتوم الجميل.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بتطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، مشيرا إلى جاهزية سيارات كسح وشفط المياه بالتنسيق بين الأحياء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.؟