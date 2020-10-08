شكرا لقرائتكم خبر عن «صيدلة قناة السويس» تعلن افتتاح 4 برامج جديدة لدرجة الماجستير المهني (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ توجهات القيادة السياسية من خلال خلق برامج دراسية غير تقليديه بمثابة نموذج للجامعات الأهلية؛ معلناً عن افتتاح أربع برامج جديدة لدرجه الماجستير المهني بكلية الصيدلة، والتي تؤدي لإحداث تغيير ونقلة نوعية في الممارسة المهنية للدارسين بما يمكنهم من التوصل إلى حلول واقعية رشيدة للمشكلات المهنية المتخصصة التي تواجههم في أعمالهم.

و أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الدراسة بالبرامج المهنية تعتمد على الاستخدام الأمثل لطرق التدريس التفاعلي بين المحاضرين والدارسين، وتتبنى أحدث أساليب التدريس، وتوفير فرص التعليم المستمر لرفع المستوى العلمي والثقافي للراغبين في برامج الدراسات العليا المهنية إلى جانب تكوين وإعداد المهارات العلمية والعملية للكوادر البشرية لمنظمات الأعمال لتعزيز قدرتها التنافسية.

ومن جانبه أشار الدكتور ياسر مصطفى عميد كليه الصيدلة، إلى أن الكلية تسعى جاهداً لتقديم برامج تتيح الفرص للخريجين دراسة واستيعاب تخصصات إدارية علمية واحترافية متميزة وتشمل الآتي:

أولا برنامج الماجستير المهني في إدارة الأعمال الصيدلية

ثانيا برنامج الماجستير المهني في مراقبة الجوده الصيدلية

ثالثاً برنامج الماجستير المهني في التغذية الإكلينيكية

رابعاً برنامج دكتور الصيدلة «pharmD»

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ومستعدة لإستقبال الدارسين هذا العام لإعداد خريج يمتلك مهارات قيادية في العديد من المؤسسات الصيدلية

وعن الالتحاق بهذة البرامج أوضحت الدكتورة غادة حداد وكيل الكليه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنة يتم عن طريق التسجيل الإلكتروني http://mis.suez.edu.eg/umis/Registration/register_mis.aspx

وذلك في موعد أقصاه ١٥ أكتوبر الجاري بشرط أن يكون الطالب حاصلا على درجة بكالوريوس الصيدلة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بتقدير عام جيد على الأقل (c)، ويجوز قبول الحاصلين على تقدير مقبول في المرحلة الجامعية الأولى في حالة الحصول على دبلوم أكاديمي في التخصص بتقدير جيد على الأقل ولمجلس الدراسات العليا بناء على توصية مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية بإضافة شروط أخرى يراها ضرورية.