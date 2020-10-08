شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس إدارة قها التعليمية تعلن استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مدارس إدارة قها التعليميه للعام الدراسي الجديد، حيث قام معلمي مدارس قريتي أجهور وقرقشنده بتطهير وتنظيف الفصول استعدادا للدراسة، حيث قامت مدرسة أجهور الثانوية بنات والإعدادية بنات الملحقة، بالاستعداد للعام الدراسي من أعمال تطهير وتنظيف المدرسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بأيدي المعلمين، ويتقدمهم عزت عبدالفتاح مدير المدرسة.

قام حسنين عاشور مدير مدرسة قرقشنده الابتدائيه بعمليه تعقيم وتطهير للمدرسه بما تحتويه من الفصول والطرقات والمكاتب والفناء وذلك للعمل على توفير الحمايه اللازمه للطلاب.

وفي نفس السياق تفقدت الدكتورة أمنيه وكيلة إدارة قها التعليمية مدرسة الشهيد هشام بيومي الإعدادية بنات للتأكيد على استعداد المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد بناء على تعليمات طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وصلاح محروس مدير الإدارة.

معلمى اجهور وقرقشنده طهروا الفصول والمدارس

معلمى اجهور وقرقشنده طهروا الفصول والمدارس

معلمى اجهور وقرقشنده طهروا الفصول والمدارس

معلمى اجهور وقرقشنده طهروا الفصول والمدارس

معلمى اجهور وقرقشنده طهروا الفصول والمدارس