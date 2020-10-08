شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ يوم حصاد لحقل إرشادي منزرع بالأرز في الشرقية ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تنفيذ يوم حصاد لحقل إرشادي مزروع بمحصول الأرز بقرية السدس التابعة لرئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية، وذلك ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بحضور الدكتور السعيد حماد المدير التنفيذى لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، والدكتور علاء الدين خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتور حمدي جامع رئيس الإدارة المركزية للإرشاد، والدكتور محمود أبويوسف رئيس قسم بحوث الأرز بسخا، ومديري الإرشاد الزراعى بمحافظات الدقهلية، وكفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، وعدد من أخصائى الأرز والمزارعين المتميزين بتلك المحافظات.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم تكريم المهندس جمال أحمد كمال مدير الإرشاد الزراعي بالمديرية، والمهندس هانى صلاح أخصائى الأرز بالمحافظة، وعدد من أخصائى الأرز والمزارعين المتميزين بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية مع بداية موسم زراعة المحاصيل الصيفية، حرصت على تنفيذ ندوات إرشادية حقلية بصفة مستمرة، وذلك في إطار مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بالتعاون مع الباحثين بأقسام بحوث الأراضي والمياه والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، وبحضور عدد من المزارعين بهدف توعيتهم بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية، والتعريف بطرق حماية المحاصيل من الآفات الضارة ومكافحتها، وطرق الفحص المستمر للزراعات، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الصيفية.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافه العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.