شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

في البداية؛ رحب المحافظ بزيارة السفير إلي الإسكندرية والتي تعد الزيارة الأولى له متمنيا إقامة طيبة علي أرض الإسكندرية، كما رحب بتعزيز أى تعاون بين الطرفين لافتا أن المحافظة على إستعداداً تام في التعاون مع الإتحاد الأوروبي في كافة المجالات وعلي رأسها الأنشطة الإستثمارية.

وتناول اللقاء الحديث عن التحديات التى تواجهها الإسكندرية في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة وتوفير مساكن للمواطنيين. وتم الحديث عن المشروعات القومية الكبري التي تم تنفيذها بالمحافظة وعلي رأسها مشروع تطوير محور المحمودية والذى ضخ العديد من الطرق المرورية بالإضافة إلى الكبارى التى حلت الكثير من المشاكل المرورية فى الإسكندرية.

وعن مشروع ترام المدينة، أوضح المحافظ أنه تم تجديد عربة ترام تعود إلى عام 1931 بلجيكية الصنع وعربات أخرى من إنتاج 2020 بالإضافة إلى عربة تضم غرف زجاجية للعائلات للحد من إنتشار فيروس كورونا، لافتا أن السكندريين يعشقون ترام المدينة حيث إنها تُعد من التُراث السكندري. هذا فضلا عن إن الدولة تتجه لتعزيز وتطوير النقل الجماعى للحد من الإختناقات المرورية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة للحد من انتشار جائحة كورونا لجذب السياحة ؛ فقد أكد الشريف أن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة تطبق بشكل صارم فى المطار والفنادق، مشيرا إلى أن والمواطنين السكندريين ملتزمون بتطبيقها بشكل جيد.

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محافظ الإسكندرية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس وفد الإتحاد الأوروبي بالقاهرة