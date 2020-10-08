شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: توزيع 13 طنا من لحوم أضاحي في 4 محافظات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستقوم غدًا الجمعة بتوزيع (13) طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات (الإسكندرية- الجيزة- الفيوم- بني سويف)، بواقع (4) طن لمحافظة الإسكندرية و(3) طن لكل من محافظة (الجيزة- الفيوم- بني سويف). وذلك للأسبوع العاشر على التوالي.

وأوضحت وزارة الاوقاف، في بيان، أنه يصل بذلك إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى تاريخه 983 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.

لحوم الأضاحي بمطروح

سيارات لحوم صكوك الاضاحى

سيارات لحوم صكوك الاضاحى

سيارات لحوم صكوك الاضاحى

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية