شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تتلقي 118 ألف و497 طلباً للتصالح على مخالفات البناء العشوائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المواطنين من أصحاب الشأن بسرعة التوجه للمراكز التكنولوجية، لتقديم طلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية، تشهد توافداُ كثيفاً من المواطنين للتصالح لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء العشوائى، قبل انتهاء المدة المحددة في نهاية الشهر الجاري، خاصة بعد التخفيضات في أسعار متر التصالح، مشيراً إلى أنه تم تقديم ١١٨ ألف و٤٩٧ طلباً من المواطنين حتى ٧ أكتوبر الجاري.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، استمرار فتح أبواب المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة طوال أيام الأسبوع ويومي الجمعة والسبت، ومد ساعات العمل فيها إلى ما بعد الخامسة حتى حصول آخر مواطن على خدمته من تلك المراكز، لسرعة إنهاء الإجراءات والأوراق الخاصة بالتقدم بطلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه أعطى تعليمات لرؤساء المراكز والمدن، لزيادة أعداد العاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لتلقى الطلبات، ومنع العطلات الرسمية للعاملين بهذا الملف، للتسهيل على المواطن حتى لا يقع تحت طائلة القانون.