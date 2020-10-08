شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تكلف الأمن بكشف لغز اختفاء صيدلانية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تلقت النيابة العامه أمس بلاغا من اسرة طبيبة صيدلانية تقيم فى المنوفية يفيد تغيبها عن المنزل منذ 3 أيام,وقالت الاسرة فى بلاغها الذى سلمته للنيابة العامه عبر الاب , ان ابنته أنجى جمال والتى تدرس فى كليلة الصيدلة بجامعة المنوفية خرجت من المنزل منذ 3 ايام ,وفى نهاية اليوم الاول حاولوا الاتصال بها الا ان هاتفها كان مغلق حتى تلك اللحظة.
واضاف الاب فى بلاغها انهم بحثوا عنها فى كل مكان ووفتشوا فى كاميرات المراقبة, تبين ان اخر مشاهدة لها سجلتها كاميرا أحد المحلات بأحد شوارع مدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفيه.
من جهتها قررت النيابة العامه ارسل البلاع الى النيابة المختصة التى طلبت من الجهات الامنية سرعة كشف لغز اختفاء الفتاة.
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