شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 79 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدي خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، مشيراً إلى أنه تم تحصين 79 ألف و407 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في الفترة من 19 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2020، وترقيم 8 آلاف و701 رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلاً عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق، مؤكدا تواصل جهود المديرية لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة، للقضاء على مرض الحمي القلاعية وحمي الوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.