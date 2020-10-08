شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر مفاجئ بالخط الرئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن مناطق (الشيراتون – أرض الجولف – مساكن الضباط بالماظة - الكلية الحربية – عرب الجسر بعين شمس – مستشفي الكهرباء)، وذلك نظرا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الرئيسي بمحطة مياه مسطرد المغذي لرافع 5 . وقالت الشركة إنها تأسف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لإعادة المياه للمناطق المتأثرة. Advertisements هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن رقم 125 من التليفون الأرضى .

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