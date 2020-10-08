شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك فى المعرض السنوى الثالث عشر للثقافات العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت جامعة حلوان فى المعرض السنوى الثالث عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2020) ، الذى عقد فى الفترة من 4 - 6 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر ونظمته هيئة البحوث العسكرية، فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدم طلاب جامعة حلوان برعاية د الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مجموعة من الأعمال الفنية واللوحات تشمل 12 لوحه وجداريه و3 أعمال مجسمه نحت، حيث ضم المعرض أعمال خاصه بانتصارات أكتوبر من لوحات جداريه ولوحات جواش ولوحه موزيك تتزين بعلم مصر وتعبر عن النصر ويتوسط المعرض شعار قناه السويس مجسم، وعمل نحتى آخر يمثل شعار القوات المسلحه وصورة بخامة الفحم للرئيس الراحل "محمد أنور السادات"، وصورة بخامة الفحم للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية.

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وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، وشاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب بفريق عمل من 7 طلاب كان لهم دورا مشرفاً لجامعة حلوان بإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وراشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وطارق محمد عرفان مدير إدارة النشاط الفنى وتم تدريب الطلاب من قبل مسئولى النشاط الفنى بالجامعة وهم الدكتورة منال الوكيل، ناهد سيد سالم، هنداوي رمضان عبد الحليم، احمد يحيي عبد الفتاح.

وتم تكريم المشاركين من جامعة حلوان فى ختام فعاليات المعرض، وكذلك تكريم الطالب المميز فى الرسم أحمد على شعبان من كليه الآداب والذي شارك برسم أكثر من لوحه منهم لوحه للرئيس الراحل محمد أنور السادات وكذلك لوحه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.