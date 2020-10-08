شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن صرف 2.6 مليار جنيه قروض "البتلو" ومتابعة المستفيدين من المشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال لجان ميدانية المستفيدين من مبادرات البنك المركزى للإنتاج الحيوانى والداجنى، تنفيذا للبرتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعى المصرى، خاصة مشروع البتلو وملء فراغات واستكمال حظائر الماشية، ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن المستفيدة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجه القروض لدعم صغار المربيين، مؤكدة إقراض المشروع القومى للبتلو بحوالى 2 مليار و650 مليون جنيه، للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثياً وسريعة النمو.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات " الخليج 365"، إن هناك لجان مشكلة لمتابعة البرتوكول والمستفيدين من المبادرة ميدانياً، خاصة من مشروع البتلو وملء فراغات واستكمال حظائر الماشية، بهدف دراسة أى مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة، مضيفا أن استقبال طلبات المربين الراغبين فى الاستفادة من البروتوكولات فى أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682 - 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.

كان الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قد كلف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد، مع توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها.

فيما تتابع وزارة الزراعة، من خلال لجان ميدانية المستفيدين من مبادرات البنك المركزى للإنتاج الحيوانى والداجنى ،تنفيذ للبرتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنك الأهلى المصرى، والبنك الزراعى المصرى، لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار المزارعين والمربين فى مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للاستفادة من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجة القروض لدعم صغار المربيين.