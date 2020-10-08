شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 11 طنا من لحوم أضاحى فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توزع وزارة الأوقاف اليوم الخميس، 11 طنًا من لحوم صكوك الأضاحى على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات "الشرقية - الإسماعيلية - دمياط - بور سعيد"، بواقع 3 طن لكل من محافظة "الإسماعيلية - دمياط - بور سعيد"، و2 طن لمحافظة الشرقية، وذلك للأسبوع التاسع على التوالي .

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وقالت وزارة الأوقاف، إن إجمالى ما تم توزيعه من لحوم الأضاحى حتى الآن بلغ نحو 959 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات "القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بني سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادي الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة".

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف،على عدة أمور، أهمها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، قائلة: "بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم"، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.