شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتابع إجازة العاملين بمنشآت القطاع الخاص بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع وزير القوي العاملة، محمد سفعان، مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة "ذكري نصر 6 أكتوبر" اليوم الخميس، بالشركات والمصانع والمنشآت.

وكانت وزارة القوي العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أكدت فيه أن الخميس 8 أكتوبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بهذه المناسبة ، وذلك بدلا من الثلاثاء السادس من أكتوبر 2020.

Advertisements

وقال وزير القوي العاملة أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه اليوم مثلي هذا الأجر.